Spiller inn ny plate i over 170 år gammel villa

Albumet «La oss bli fri, for all nostalgi» er helt akustisk og spilles inn live over to dager, foran et lite publikum i festsalen i Løkken Nøisomhed, en murvilla fra 1830-tallet på Skarpsno i Oslo. Innspillingsteknikken som brukes er heller ikke av det nyeste slaget. Før innspillingen startet var Lars Lillo-Stenberg spent på hvordan det kommer til å gå.

SPENT: Lars Lillo Stenberg forteller at de skal kjøre gjennom hver sang fire ganger for å sikre at i hvert fall én innspilling kan brukes.

– Vi har én mikrofon, som gjør at vi må dandere oss rundt den. Vi må stole på avstandene vi har kommet frem til under prøvene, men det er veldig små marginer som gjør store forskjeller, så det blir spennende å høre på etterpå. Derfor skal vi gjøre fire forsøk på alle sangene sånn at vi har noe å velge mellom. Forhåpentligvis blir det kurant.

Det lille publikumet som har fått lov til å overvære innspillingen fikk, før det hele startet, beskjed om å sitte stille og ikke lage noen lyder.

Til gjengjeld får de overvære noen av Norges mest folkekjære musikere spille inn en ny plate.

Nachspiel-stemning

Så kan man jo lure på hvorfor et band som har tilgang til det nyeste som finnes av studioteknologi velger å spille inn ny musikk med én enkel mikrofon i en murvilla fra 1830-tallet?

TRAVERE: DeLillos har holdt koken siden 1984 og regnes som en av De fire store i norsk rock. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi måtte lage en mer spesiell ramme rundt en plate som kommer ut så fort etter den forrige. Opp gjennom årene har vi spilt akustisk på en rekke nachspiel, og jeg har alltid vært fascinert av tanken på å fange det som skjer der. Først tenkte jeg vi skulle spille inn albumet hjemme hos meg, så kom jeg på familien Mohn som bor her, som vi kjenner godt.

– Men får dere nachspiel-stemning når publikum får beskjed om å sitte stille og ikke knirke med stolene?

– Tja, når vi tar ideen såpass langt ut, så må vi være litt strengere enn på et nachspiel. Vi vil gjerne at det skal være lyttbart etterpå, uten at det blir så mye ulyder.