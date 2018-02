Speilglatt føre og dårlig brøyting gir klagerekord

– Vi strør, brøyter, kjører snø og skraper is både dag og natt. Vi jobber på spreng og gjør så godt vi kan.

Det sier Joakim Hjertum, seksjonssjef i veiforvaltningen i Bymiljøetaten i Oslo, til NRK.

Denne vintersesongen har vært ekstra krevende for etaten som har ansvar for å sikre at forholdene på veier, fortau og sykkelstier i hovedstaden er i god stand.

– Så langt har vi fått over 10.000 henvendelser som går under kategorien «brøyting og strøing». Alt er ikke klager, men også ønsker og generelle ytringer, sier Hjertum.

I Bærum har kommunen fått inn totalt 2400 henvendelser i samme kategori.

Glatte veier i Oslo 9 bilder Ved Botanisk hage i Oslo er det også svært glatt på parkeringsplassen. Birgitte Wold Ingebretsen Speilglatte veier på Sagene i Oslo. Birgitte Wold Ingebretsen På Skøyen i Oslo bør man holde tunga rett i munnen hvis man skal holde seg på beina. Jan Kenneth Bråthen Syklist og usikre fotgjengere på glatta i Lofthusveien i Oslo. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Brodder eller pigger under skoene hadde nok vært en god ide her. Anette Torjusen / NRK Etter en unormalt kald, snørik og fuktig vinter med stedvis dårlig brøyting, er det holkeføre og dype hjulspor i mange gater rundt om på østlandet. Her fra St. Hanshaugen i Oslo. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Etter en unormalt kald, snørik og fuktig vinter med stedvis dårlig brøyting, er det holkeføre i gater og på fortau rundt om på østlandet. Her fra Majorstua i Oslo. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Anette Torjusen / NRK Anette Torjusen / NRK

Flere uønskede rekorder i vinter

Bymiljøetaten vil evaluere arbeidet når vinteren er over, for å se hva de kan gjøre bedre neste år.

– Vi ser at dette ikke er bra, men værforholdene er også årsaken til de høye tallene. Vi har aldri strødd ut så mye grus, salt og sand som vi har gjort denne vinteren.

Joakim Hjertum, seksjonssjef i veiforvaltninga i Bymiljøetaten, sier de har strødd 10.000 tonn mer i år enn forrige vinter. Foto: Jon Gimmingsrud

I Oslo er det blitt strødd om lag 24.000 tonn med grus på glatte veier så langt denne sesongen. Det er mer enn noen annen vinter.

Likevel er det mange som har falt og slått seg. Legevakta i Oslo har i snitt har fått inn 48 fotgjengere med fallskader i døgnet hittil i år. På Akershus universitetssykehus har det blitt operert 94 hoftebrudd i årets første måned.

Store svingninger i temperaturen de siste ukene har ført til at det er ekstremt glatt i hovedstaden, og i store deler av landet for øvrig.

Det kom også et kraftig snøfall på Østlandet i januar, som førte til svært mange klager på blant annet manglende brøyting.

MÅKING: En bil blir spadd fram i Meltzers gate på Frogner i Oslo. I midten av januar våknet Oslo-folk til snøkaos og mange klaget på manglende brøyting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Folk er ikke fornøyde

– I 2013 var det også veldig glatt, så det er ikke noe nytt fenomen. Men folk ønsker en høyere kvalitet. Da er det naturlig at flere henvender seg, sier Joakim Hjertum i Bymiljøetaten.

– Så for vår del er det nok en «all time high» på de fleste statistikker i år, sier Hjertum.

Han tror også at en annen årsak til at 10.000 personer har tatt kontakt i løpet av så kort tid skyldes av kommunens bymeldingstjeneste er bedre kjent nå og lettere tilgjengelig.