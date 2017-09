Sp Akershus får inn én representant

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik ligger an til plass på Stortinget for Akershus etter at 123.000 stemmer er telt opp. Partiet har 5,2 prosent av stemmene og det er en framgang på 2,7 prosentpoeng. Det er 12 år siden Sp fikk inn en representant fra Akershus.