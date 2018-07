Borearbeidet Bane Nor utførte ved Alnaelva i natt var vellykket. Det har i lang tid vært varslet at arbeidene kunne føre til store kloakkutslipp, men utslippet tilsvarte 10 til 15 kubikkmeter, som tilsvarer et lite lastebillass.

I natt var Sørenga sjøbad stengt, men er nå åpnet igjen for badegjester. Bymiljøetaten har i samråd med kommunelegen erklært at det kan bades.

– Utslippet er under en prosent av det vi trodde det kunne bli i verste fall. Det er helt ubetydelig i forhold til vannmengdene i Alna-utløpet, sier Sigurd Grande, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Vann- og avløpsetaten.

Mens arbeidet ble utført har Vann- og avløpsetaten demmet opp i tunnelen og sugd opp avløpsvann for å unngå utslipp. De kaller operasjonen en suksess.

Nye borearbeider

I dag tidlig gjorde etaten tester av vannet som skal undersøkes, men de er helt sikre på at det ikke er noen fare for vannkvaliteten.

Det skal gjøres nye borearbeider om fire dager. Da må samme operasjon utføres.

– Nå har vi en erfaring med dette og jeg antar at vi ikke trenger samme tiltak i forkant, sier Grande.