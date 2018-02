Søppelgass oppdaget i nye hus

Det er selskapet Multiconsult som har kontrollert boligene på Nitteberg på vegne av Skedsmo kommune.

Rapportene forteller om lave forekomster av metan målt ved verandadør og ved vannrør på kjøkken.

– Det er snakk om ufarlige konsentrasjoner. Alle huseiere er informert og vi anbefaler at enkle tiltak blir utført, men det er frivillig for huseier, skriver utbygger Stor-Oslo eiendom i en epost til NRK.

Som tiltak anbefales det å bore hull i grunnmuren. Deretter skal det monteres lufterør som skal føres over taket på boligen. Dette for å fjerne eller redusere gasstrykket på boligene, går det fram av brev til de fire huseierne.

Skulle ikke skje

I forrige uke fortalte NRK om boligkjøpere på et nytt boligfelt i Skedsmo som føler seg lurt av utbyggeren. Grunnen var at de ikke fikk vite at boligene er bygget ved det som var Skedsmo kommunes søppelfylling mellom 1970 og 1991.

I forrige uke sa Robin Munoz og Cathrine Thoresen at de stoler på at deponigass ikke skal bli et problem i husene. Foto: Dag Aasdalen / NRK

15 av 50 boliger er bygget direkte over søppelfyllingen.

– Jeg synes de kunne vært ærligere, sa Cathrine Thoresen. Hun og hennes familie betalte over fem millioner kroner for boligen, da de flyttet inn i på feltet i 2016.

Utbyggeren, Stor-Oslo Eiendom, har forsikret at de 50 boligene i Nitteberg Hage er bygget med disse tekniske løsningene, som gjør at deponigass ikke skal lekke inn i boligene:

Gasstett radonduk

Forsterket bunnplate

Ventilasjonsløsninger i kloakken

Bygget på peler

– Ufarlige konsentrasjoner

Mange av de eldre husene i nabolaget må utbedres etter innsig av deponigasser. Ett hus måtte rives etter at metan tok fyr på badet. Under en annen leilighet i Haugen borettslag ble det målt eksplosive mengder metan.

Det gamle søppeldeponiet ligger skjult under det snødekte jordet. Men også deler av bebyggelsen ligger inn over deponiet. Helt til høyre ligger det nye boligfeltet Nitteberg Hage, som er bygget delvis oppå fyllingen. Foto: Luftfoto: Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK

Nå viser det seg altså at heller ikke det nye boligfeltet er helt fritt for søppelgasser fra grunnen. Gassen som er avdekket inneholder små, ufarlige konsentrasjoner primært av metan (CH4) og karbondioksid (CO₂) og stammer fra det nedlagte Brånåsen Avfallsdeponi. Multiconsult

På spørsmål om hvordan det er mulig at gass siger inn i fire hus til tross for alle tiltakene, svarer utbygger slik i en epost:

– Boligene på Nitteberg Hage er helt trygge og de konsentrasjonene som er målt er ufarlige.

Videre skriver de:

– Det er Skedsmo kommune som har ansvaret for det nedlagte deponiet. Skedsmo kommune har i sin rapport til Fylkesmannen angitt en plan med ulike tiltak som er, og skal utføres, for å redusere spredning av deponigass. Basert på vår tette og gode dialog med kommunen er vi betrygget over det arbeidet kommunen gjør i denne saken.

Slik svarer utbygger Ekspandér faktaboks – Hva vil dere si til huskjøpere som eventuelt blir engstelige for at boligene likevel ikke er sikre og pottetette mot gasser fra deponiet? Faktum er at det er helt trygt på Nitteberg Hage, og at alle hus følges opp av Skedsmo Kommune og utbygger for å påse dette. I en sak som dette, er det viktig med presis og faktabasert informasjon, for å sikre en korrekt fremstilling og for å ikke skape unødig frykt eller grunnlag for spekulasjoner. Dette har vi hatt som målsetning hele veien og det har vi til hensikt å fortsette med. – Hvorfor ble ikke dette forutsett i risiko- og sårbarghetsanalysen? Risiko og sårbarhetsanalysen før utbygging pekte på ulike risikoelementer knyttet til setninger og gass, og kom med konkrete anbefalinger for å fjerne denne risikoen. Vi oppfylte alle disse kravene. På det stadiet var problemene på Holt/Vestvollen ikke kjent. Vi hadde derfor ingen holdepunkter for å tro at Nitteberg Hage som ble bygget 30 år etter og med en bedre teknisk standard, skulle få utfordringer med deponiet. – At det nå må gjøres tiltak mot deponigass i allerede innflytta boliger - er det noe dere vil beklage overfor de som kjøpte? Det er målt helt ufarlige konsentrasjoner av metangass i fire av boliger på Nitteberg Hage. Tiltakene vi anbefaler utført er frivillig og enkle. Helt fra dag én har vi sagt at boligene på Nitteberg Hage skal være trygge, så derfor anbefaler vi å fjerne selv små spor av deponigass.

Dette er gass-funnene Ekspandér faktaboks I en bolig i Nitteberg hage ble ble det målt 220 ppm metan ved list ved verandadør. Og 145 ppm metan ved vannrør, kjøkken.

Ved en annen bolig var det 145 ppm metan ved vannrør, kjøkken.

I en tredje ble det målt 120 ppm ved list, verandadør

Ved den fjerde boligen ble det målt 130 ppm ved list, verandadør.

Målingene ble gjort i november.

Ved kontrollmålinger to uker senere var det ikke funn av gass i tre av boligene.

I oppholdsrom anses 100 ppm som akseptabelt nivå for metan. I enkeltpunkt er verdier opp mot 200 ppm akseptabelt.

50.000 ppm er eksplosiv grense.

Ppm står for parts per million (milliondeler)

Målingene er gjort av Multiconsult/Hjellnes Consult. Kilde: Multiconsult

Da NRK fikk omvisning på boligfeltet i forrige måned, sa prosjektansvarlig Gunnar Rinde at de nye boligene bygget oppå deponiet er helt trygge. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Skissen viser antatt grense for deler av Brånåsen avfallsdeponi. De nye boligene bygges i Holtveien nederst til høyre. Skissen er del av en rapport som Norconsult har laget for Skedsmo kommune. Det finnes en oppdatert tegning, men deponigrensen under Nitteberg Hage er den samme. Foto: Skedsmo kommune

Før sommeren skal 50 nye boliger stå ferdige ved det mye omtalte søppeldeponiet i Skedsmo. Prosjektet heter Nitteberg Hage. I bakgrunnen Haugen borettslag, der flere leiligheter har problemer med gassinnsig. Foto: Dag Aasdalen / NRK