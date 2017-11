Søppelbil havarerte i populær skiløype – igjen!

– Dette er veldig uheldig og en kjempestor tabbe. Sjåføren synes nok at hele verden er et vondt sted akkurat nå, selv om dette ikke var med vilje. Vi håper ikke akkurat at dette skal bli en førjulstradisjon.

Det sier seksjonssjef Knut Johansson i Bymiljøetaten, som har ansvar for Nordmarka, til NRK.

Det var torsdag ettermiddag at Bymiljøetaten oppdaget en søppelbil som hadde forvillet seg inn i skisporet. Søppelbilen skal ha kjørt fra Tryvann til Skjennungstua, og tilbake via Nordmarkskapellet, der den satte seg fast.

– Bergingsbilen som ble sendt dit for å redde søppelbilen satte seg også fast og måtte reddes av en annen bergingsbil før søppelbilen kunne fjernes, sier Johansen oppgitt.

Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte saken.

I SPORET: Skiløypa er delvis ødelagt mellom Tryvann og Skjennungstua. Flere forundrede skiløpere stoppet opp da de så søppelbilen midt i marka.

Ny tradisjon?

– Dette er en av de fineste skiløypene i Oslo og en av landets aller mest brukte løyper. Det er også hovedgata som leder innover i Nordmarka.

– Derfor er dette spesielt trist, siden det er ikke første gang det skjer, sier Johansen.

For 10. november i fjor havnet en søppelbil i grøfta omtrent på samme sted, også den etter å ha kjørt inn på en preparert skiløype.

I GRØFTA: Også i fjor havnet en søppelbil i grøfta etter å ha kjørt ut i skisporet på omtrent akkurat samme sted. Foto: Nina Didriksen / NRK

Brukes som snarvei på sommeren

Egentlig skal søppelbilene kjøre en helt annen vei på vinteren.

– Det skyldes at det er mange sjåfører som ikke er spesielt kjente i marka. De ble trolig litt forvirra, og tenkte at dette var en lur snarvei. Så ble nok fristelsen litt for stor, tror Johansen.

Den ruta som sjåførene skal kjøre på vinteren, er også relativt mye lenger.

– Vi beklager til Oslos skiløpere, som sikkert har vært utålmodige en stund og nå så står vi i veien igjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen, til NRK.

– Dette er vår sommerrute som skisporene legges over. Vi har hatt dialog med Bymiljøetaten om dette, men noe informasjon har ikke kommet frem til siste instans og det tar vi på vår kappe, sier Fredriksen.

Renovasjonsetaten og Bymiljøetaten skal møtes allerede i morgen for å diskutere rutinene for søppelhenting i vintersesongen.

Grus i sporene

Bymiljøetaten skal nå jobbe på spreng for å få satt opp skiløypene igjen.

– Konsekvensene blir store. Når søppelbilene kjører i løypa så blir den på kort sikt ødelagt, men på lang sikt så er det også veldig uheldig fordi det blir mye grus i snøen, sier Johansen.

– Nå håper vi på masse snø så dette ordner seg fortest mulig, sier Fredriksen i Renovasjonsetaten.