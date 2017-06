Søppel og grønske i HC-bassenget

Handikapbassenget på Sørenga bad i Oslo er fullt av grønske og søppel. Norges Handikapforbund sier de håper kommunen ordner opp. Bymiljøetaten opplyser til Aftenposten at den regelmessige vaskingen ble for dyr, og at de jobber med nye løsninger.