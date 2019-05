Solceller kan være brannfeller

I Norge blir det mer og mer vanlig å se solceller på bolighus, offentlige bygg og næringseiendom.

Med fokus på grønne og fornybare energiløsninger er bruken av solcelleteknologi i stor vekst.

I 2016 støttet statlige Enova 145 nye solcelleanlegg hos privatpersoner. To år senere var tallet nesten seksdoblet med 837 anlegg, og økningen ser så langt ut til å fortsette.

Men slike installasjoner kan også være farlige.

– Vi vet at elektriske feil, er en veldig vanlig årsak til at det oppstår brann i bygg. Solcellepaneler er også en elektrisk «dings», så det er rett og slett viktig at det er gjort ordentlig, sier forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen.

Hun mener at fagfolk innen elektro, bygg og brann må snakke sammen i prosjekteringer av bygninger med solcelleanlegg, hvis ikke kan det by på utfordringer.

RØYK: Mye sort røyk var synlig da fryselageret i Vestby stod i brann i 2017.

Utfordrende brann for to år siden

I 2017 brant fryselagret til Asko i Vestby i Akershus ned. På taket var Norges største solcelleanlegg montert. Det gjorde slukkingen vanskelig og ikke minst brannen stor.

Brannmannskaper fra både Follo, Moss, Rygge, Oslo, og Sarpsborg jobbet med å slukke brannen i bygningen med 2588 solcellepanel på taket.

Selv om det ikke var solcellene som forårsaket brannen, gjorde de slokningsarbeidet vanskelig, skrev Teknisk Ukeblad den gang.

Viktig med informasjon til brannvesenet

Stadig flere næringsbygg får solceller og får med det et tak oppå bygningenes allerede eksisterende tak. Her kan brannfellen ligge.

– Det vi er bekymret for er når du har brennbar isolasjon, som er helt vanlig, under solcellepanelene. Da vil en brann kunne bli veldig stor, sier branningeniør i IF forsikring, Anders Rørvik Ellingbø.

Branningeniør i IF forsikring, Anders Rørvik Ellingbø sier branner i solcellepaneler kan bli store. Foto: If

Det er nemlig utfordrende for brannvesenet å slukke en slik brann. Det er mye spenning i anleggene, og man må være varsom med bruk av vann ved slukking.

Hvis en brann oppstår i et bygg med solcellepaneler, er noe av det viktigste du kan gjøre å fortelle brannvesenet om hvor panelene er.

– Utfordringen for brannvesenet når de kommer til et slikt bygg kan være at de ikke ser hvilken del av bygget som er spenningssatt og hvilken del av bygget som er trygt, sier Ragni Fjellgaard Mikalsen.