Søker på isen etter skadd sjåfør

– Vi har kommet over en bil med blod i, men det var ingen personer i nærheten. Nå forsøker vi å finne føreren av bilen for å sjekke eventuelle skader, sier operasjonsleder Steffen Øvstedal i Øst politidistrikt.

Ved 1-tiden i natt kom meldingen til politiet om en bil som lå på taket i Gamle Mossevei i Oppegård i Akershus.

– Vi har funnet blod i og utenfor bilen, men det er det vi har enn så lenge. Vi har ikke funnet ytterligere spor, sier operasjonslederen.

Is-søk

Tirsdag formiddag søkte dykkere fra brannvesenet etter mannen på isen på Gjersjøen, og politihelikopteret ble på nytt satt inn i søk fra morgenen.

– Brannvesenet søker på vannet for å se etter tegn som kan tyde på at noen har gått gjennom isen, sier politiets innsatsleder Erik Loe.

Politi og redningsmannskaper søker i dagslys i de samme områdene som i natt for å være sikre på at mannen ikke befinner seg der.

PÅ TAKET: Det var blod i og utenfor bilen, men ingen fører på stedet da nødetatene kom. Foto: Tipser.no/Daniel D. Laabak

Ba folk lete i hager og uthus

Politiet gikk på morgenen ut og ba folk som bor i nærheten av ulykkesstedet rundt Ingieråsen, Ingierkollen og Kolbotn om å sjekke om mannen kunne være i nærheten av husene deres.

– Vi kan se for oss at føreren har gått fra bilen og kan være skadd og ber folk som bor i nærheten om å sjekke hager, uthus og uteboder for å se om vedkommende kan være der, sier Øvstedal.

Politiet vet hvem som er bileier og at vedkommende har kjørt bilen.

– Vi har snakket med pårørende for å finne ut om han har kommet seg hjem, sier operasjonslederen.

Bilen fikk store skader i ulykken. Sjåføren skal være en mann i 20-årene fra Follo. Foto: TIPSER.NO / Daniel D.Laabak

Søk med helikopter og hunder

Politiet leter med hundepatrulje, og Norsk redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp bistår i søket.

– Vi startet søk så fort som mulig for å sikre at føreren ikke ligger ute alvorlig skadd, sier Øvstedal.

Politiet tror ikke det har vært mer enn én person i bilen.

Gamle Mossevei er stengt på grunn av undersøkelser på stedet. Omkjøring er skiltet, ifølge Statens vegvesen.

