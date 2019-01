Søgnen til frontalangrep på Thorkildsen

I en e-post til NRK og andre medier 12. september 2018 skrev byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), blant annet dette:

«På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse.

Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende. Jeg har savnet åpenhet og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer.

Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer. Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen.

Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen.»