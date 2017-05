Smuglet narko i magen og underlivet

Et ektepar er dømt til seks års fengsel for å ha smuglet narkotika, skriver Romerikes Blad. Da paret i 50-årene ble stoppet hadde kvinnen 67 kuler kokain og heroin i magen og vaginaen. Mannen hadde svelget 100 kuler. Bakmenn skal ha lovet dem rundt 19 000 kroner for smuglingen.