Smuglet 97 kilo amfetamin

Fire menn er dømt for å ha smuglet 97 kilo amfetamin inn over Svinesund i 2015. Lagmannsretten opprettholdt dommene fra tingretten for de fire, som er dømt til fengsel ifra åtte og et halvt til tretten år. En femte tiltalt ble frifunnet for smuglingen, men er dømt for ha hatt med amfetaminet å gjøre etter at den kom til Oslo.