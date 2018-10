Småfly landet på Kjeller med 50 kilo hasj

Småflyet kom fra Tyskland, og da det landet på Kjeller Flyplass i 18-tiden på mandag, hadde alarmen allerede gått. Både hos politiet og Tollvesenet.

– Da flyet kom fra Tyskland, fulgte både Tollvesenet og tårnet på Gardermoen med. Da det landet på Kjeller flyplass uten landingstillatelse, kontaktet Tollvesenet politiet, opplyser avsnittsleder for etterforskning ved Skedsmo politistasjonsdistrikt John Inge Bråthen til Romerikes Blad.

BESLAG: En koffert full av hasj som var ombord i småflyet. Foto: Tolletaten

Inne i flyet skal tollerne ha funnet 50 kilo hasj og et stort antall piller. Tre menn fra Tyskland og Litauen var om bord, og ble pågrepet.

– To av disse er i midten av 40-årene, mens den siste er i 20-årene, sier Bråthen.

Uvanlig beslag

– Verken i Norge eller andre europeiske land er det ofte man gjør slike funn. Det er et vanskelig område som ikke er like regulert som annen kommersiell flytrafikk, sier seksjonssjef for Tolletaten på Gardermoen Tor Fredriksen.

Flyplassjef på Kjeller Flyplass, Per Inge Evensen. Foto: Anders Fehn / NRK

Flyplassjef for Kjeller Flyplass, Per Inge Evensen, har aldri opplevd lignende siden han ble sjef for flyplassen i 2003.

Tollvesenet ønsker ikke si noe om årsaken til hvorfor de mistenkte det tyske småflyet og aksjonerte mot nettopp det.

– Det er ingen hemmelighet at Tolletaten ønsker å ha fokus på småflytrafikken, som har vært litt underkontrollert og gått under radaren tidligere. Så dette var et resultat av iherdig arbeid fra en gruppe på Gardermoen som heter "Airport Crime Unit", sier Fredriksen.

Seksjonssjef for Tolletaten på Gardermoen, Tor Fredriksen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Ber om fengsling

Politiet har begjært alle tre varetektsfengslet for en periode på fire uker, i tillegg til brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden og fullstendig isolasjon i de to første ukene.

– Etter funn av en betydelig mengde narkotika blant annet om lag 50 kilo hasj, ble de tre siktet for grov narkotikaovertredelse etter straffelovens paragraf 232, som har en strafferamme på fengsel inntil ti år. Det beslaglagte stoffet er sendt til Kripos for analyse, sier politiadvokat Kristina E Bruusgaard.

BESLAG: Piller som tollerne fant i småflyet. Politiet mistenker at pillene er ecstasy. Foto: Tolletaten

Aksjon mot leilighet i Oslo

Sent tirsdag kveld aksjonerte politiet mot en leilighet i Oslo, hvor de mistenker at mottakerne av narkotikaen befant seg.

– Tirsdag kveld aksjonerte vi mot en leilighet i Oslo og pågrep to personer til. Dette er nordmenn i midten av 40-årene, sier avsnittslederen.

Politiet har ikke tatt stilling til om også disse to skal fengsles. Politiet sier at de ikke kan utelukke flere pågripelser i saken.