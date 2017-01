Slutt på pass på lensmannskontoret

I Øst politidistrikt skal oppgaven med å utstede pass sentraliseres, det betyr at lensmannskontorene ikke lenger får lov til å utestede pass.

– Vi har så strenge sikkerhetsmessige krav og rutiner knyttet til pass. Det gjør at vi er nødt til å redusere antall steder man gjør dette, sier politimester Steven Hasseldal.

Foreløpig skjer dette i Øst politidistrikt, men Hasseldal tror dette vil skje i hele Norge.

– Jeg tror dette vil tvinge seg fram over hele landet i større eller mindre grad, sier han.

– Krever kompetanse

Antallet lensmannskontor skal reduseres gjennom den såkalte nærpolitireformen. Nå er det klart at kontorene som overlever også vil blir fratatt en viktig oppgave.

Politimester i Øst politidistrikt Steven Hasseldal tror denne endringen vil skje også i resten av landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Endringen er ikke en del av politireformen, men en følge av strengere krav til passutstedelse og effektivisering av politiet, sier politimesteren.

– Det kreves kompetanse og en viss ressurs for å kunne gjøre dette på en sikker og god måte, sier han.

Det får Eidsvolls ordfører, John-Erik Vika fra Senterpartiet til å reagere.

– Jeg kaller det tullprat, sier ordføreren.

Vika har vært en av de argeste motstanderne av å legge ned lensmannskontor. Nå handler kampen også om hva lensmannskontorene skal få gjøre i fremtiden. Vika, som selv har politibakgrunn, mener sikkerhet ikke er et argument for å frata dem oppgaven med å utstede pass.

Er det noe som er sikkert, er det nettopp det at man har lensmannskontorene til å ta seg av passene. De kjenner de aller fleste og klarer å skille ut venn og uvenn på en helt annen måte enn om du kommer som nummer 40 i en rekke i Lillestrøm eller i Ski. John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll (Sp)

– Lavmål

Ordfører i Eidsvoll John-Erik Vika (Sp) har selv politibakgrunn og rister på hodet av argumentasjonen til politimesteren. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Når innbyggerne ikke lenger kan få pass hos sin lokale lensmann, betyr det lengre reisevei, men politimesteren er ikke urolig.

– Vi har gode erfaringer fra Østfold, som har hatt ett felles sted i distriktet. Det har gått veldig fint, man har gjort det med høy kvalitet og man har timebestilling så det gjøres effektivt. Dette gjøres også veldig sjelden, de fleste gjør det bare hvert tiende år.

– Argumentet er at du bare gjør det hvert tiende år? Og da gjør det ikke noe om man må bruke to timer av dagen sin for å få et pass? spør ordføreren i Eidsvoll.

– Dette er et lavmål i argumentasjonen. Man må ta ut ungene av skolen og ta fri fra jobben for å utstede pass. Noen vil bruke halve dagen på dette, sier han.