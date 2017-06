Slo ned trikkefører på Grünerløkka

Politiet rykket ut med store styrker til Schleppegrells gate ved Birkelund i Oslo hvor 13- trikken ble stanset.

– Vi fikk melding kl. 17.20, at på linje 13 i Schleppegrells gate var det et slagsmål ombord. Trikkeføreren sa han hadde spurte en av passasjer om han kunne forlate trikken. Passasjeren begynt å protestere og etter hvert gikk han løs på trikkeføreren, sier Tor Guldbrandsen, operasjonsleder, Oslo politidistrikt.

Mannen som hadde angrepet trikkeføreren, besvimte i slåsskampen. Passasjeren ble brakt til Lovisenberg sykehus.

– Han skal ikke være alvorlig skadd sier Guldbrandsen.

– Ikke vanlig

Sporveien bekrefter at det har vært en episode på trikken søndag.

–​ Det var noen tumulter i forbindelse med en passasjer plaget noen andre kvinnelige passasjerer. Trikkeføreren ba han forlate trikken. Det oppsto noe håndgemeng mellom fører og passasjer. Derfor ble politiet innkalt, sier Cato Asperud, presse- og mediekontakt i Sporveien.

Han sier at det ikke er ofte, at det oppstår voldelig episoder på trikken.

– Det er ikke ofte det oppstår håndgemeng. Det er ikke vanlig, at vi må be politiet om hjel for å håndtere situasjoner, sier Asperud.

Trikkeføreren blir tatt hånd om Sporveien i kveld. Han skal være uskadd.