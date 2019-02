Slik vil de unngå fyllefest i Kollen

I fjor ble åtte personer skadet i forbindelse med Holmenkollen Skifestival. I forkant av årets arrangement 9.–10. mars er det satt i gang flere sikkerhetstiltak.

Holmenkollen skifestival har blant annet søkt etter voksne som kan hjelpe til under rennet, såkalte «markaravner».

Tiltak for en tryggere Kollenfest Ekspandér faktaboks SIKKERHET & VAKTHOLD Mer politi og vektere i marka og på viktige knutepunkt.

Økt vakthold natt til lørdag for å sikre ro og orden i marka

Politiet vil bortvise synlig berusede personer på T-banestasjoner i sentrum

Økt antall frivillige i marka

Politiet øker sin tilstedeværelse i Operasjonssentralen i arenaen, samt etablerer egen koordineringsgruppe i sentrum

Beredskapsetaten deltar i Operasjonssentralen i arenaen

Skilte og brøyte adkomstveier RENNPROGRAM Flytte rennstart på 5-mila fra kl. 14.30 til kl. 10.00

Kombinert langrenn går ikke opp til Frognserseteren etter 5-mila, grunnet utfordringer med å holde publikum ute av løypa NB: Fra 2020 går kvinnene sin 3-mil på lørdag og herrene 5-mil på søndag. Deretter veksler de annethvert år. AVFALLSHÅNDTERING 15 nye avfallspunkter etableres langs løypa i samarbeid med Norsk Gjenvinning

Egne avfallsposer i mer håndterlig størrelse deles ut gratis hele dagen til alle publikummere

Organiserte «ryddegrupper» underveis og i etterkant TRANSPORT & LOGISTIKK T-banen går kun til Holmenkollen stasjon lørdag 09. mars

Restriksjon av kjøretøy og taxi opp Holmenkollveien, politiet stopper trafikk ved behov

Nytt slusesystem av publikum ved Holmenkollen nasjonalanlegg (marka og arena i forskjellige T-baner)

Feilparkerte biler taues vekk, ikke bøtelegges

Alternativ gå-trase ned Heftyebakken mot Midstuen (Politiet ønsker at alle i marka benytter denne veien på veien hjem) INFORMASJONSARBEID Nytt kart over området tilgjengeliggjøres digitalt og i tilgjengelige kanaler

Nytt sonesystem i marka med farge-koder

Tydelig skilting i marka

Informasjonsarbeid fra alle parter rundt nye tiltak og endringer

Tydelig oppfordring fra arrangør om å ta vare på hverandre, oppføre seg ordentlig og utvise god folkeskikk i naturen

Idrett Uten Alkohol etablerer egen rusfri sone på Steinalderåkeren

– Vårt mål er at Skifesten i Holmenkollen er en trygg og positiv idrettsfest for alle, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival AS.

Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival AS. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Rennet skal også starte klokken ti, istedenfor halv tre, noe arrangørene håper skal føre til mindre drikking i tillegg til at det vil være lyst når folk skal hjem igjen.

Sen rennstart er en av årsakene som ifølge arrangøren selv førte til kaos i fjor.

– Vi hadde en sen rennstart som gjorde at folk satt lenge og drakk, mange ble beruset og da man skulle gå ned gikk mange ut i T-banesporene, sier Sæterøy om fjoråret.

Med de nye tiltakene går ikke kombinert langrenn opp til Frognerseteren etter 5-mila, grunnet utfordringer med å holde publikum ute av løypa.

Rundt 100.000 mennesker møtte opp i fjor – langt flere enn arrangørene ventet. Foto: Philip Hofgaard, NRK

Setter inn «dørvakter»

I fjor beskrev politiet situasjonen som fullstendig kaotisk, og måtte be publikum flytte på seg for å komme seg fram til de skadde.

– Det som skjedde i fjor er en logistikkutfordring. Det hjelper ikke at folk er berusa, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt.

Stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Arrangøren vil derfor sette inn mer politi og vektere i marka og på viktige knutepunkt. Det vil også bli økt vakthold natt til lørdag for å sikre ro og orden. Berusede personer vil bli bortvist på T-banestasjoner i sentrum, og politiet øker sin tilstedeværelse i operasjonssentralen i arenaen.

Stanser T-banetrafikken på Holmenkollen stasjon

Syv personer ble i fjor skadet ved Voksenlia stasjon, mens en annen ble skadet ved Besserud stasjon. Ifølge politiet rev folk også ned gjerder og sloss mot hverandre og politiet.

Det tok lang tid før politiet fikk kontroll over situasjonen og en rekke mennesker skal ha gått ned i T-bane-sporet og gått til fots inn mot sentrum.

Med de nye tiltakene skal T-banen kun gå til Holmenkollen stasjon, ikke helt opp til Frognerseteren Du trenger javascript for å se video. Med de nye tiltakene skal T-banen kun gå til Holmenkollen stasjon, ikke helt opp til Frognerseteren

Med de nye tiltakene skal T-banen kun gå til Holmenkollen stasjon, ikke helt opp til Frognerseteren.

– Det er relativt åpent på Frognerseteren og det har vært en lei tendens at folk hopper over. Det at vi stopper på Holmenkollen gjør at vi unngår dette, sier informasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Ruter legger opp til en ekspress-T-bane som kjører gjennom sentrum, via Majorstuen og opp til Holmenkollen.

– Vi vil kjøre full kapasitet fra klokken syv om morgenen. Når folk skal hjem vil vi slippe inn tusenvis av reisende og kjøre direkte til Majorstuen. Da kan vi kjøre tog med seks vogner og transportere totalt 14.000 i timen, sier Asperud.

Det blir i tillegg restriksjon av kjøretøy og taxi opp Holmenkollveien og politiet vil stoppe trafikk ved behov. Feilparkerte biler skal i tillegg taues vekk, ikke bøtelegges slik de ble i fjor.