Slik var skadene til 18-åringen etter voldshendelsen på Ios

Mandag ble en 18 år gammel norsk mann pågrepet og siktet etter en voldshendelse på den greske øya Ios. Han er siktet for drapsforsøk etter å ha skadd en annen norsk 18-åring med en knust flaske.

Den unge mannen ble alvorlig skadd i hendelsen.

– Kunne blitt fatalt

Nå har familien frigitt et bilde tatt av 18-åringen, gjennom sin bistandsadvokat.

– Fornærmede og familien hans frigir bildet som viser skadene han ble påført i det brutale overfallet. Som man ser kunne utfallet like gjerne blitt fatalt, sier bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb.

Etter det NRK kjenner til har det vært en pågående konflikt mellom de to mennene. Men Brodtkorb mener dette ikke var en slåsskamp mellom venner, slik det har blitt fremstilt.

– Slik familien ser det er det ikke tilfeldig at siktelsen lyder på drapsforsøk. Advokaten hans har formidlet at siktede ikke erkjenner straffskyld. Familien er bekymret for at han ikke forstår alvoret i saken, sier hun til NRK.

På vei hjem

Siktedes forsvarer i Norge Kim Gerdts understreker at hans klient forstår alvoret i saken.

– Når det gjelder foranledningen for hendelsen, har han en annen oppfatning enn bistandsadvokaten til fornærmede, sier Gerdts.

Han ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

18-åringen nekter straffskyld for siktelsen på drapsforsøk.

– Vi vil argumentere med at det riktige her er en siktelse for grov kroppsskade, som paragrafen vil være i Norge. Det vil medføre at han lettere kan slippes fri fra varetekt, sa hans advokat, Kim Gerdts til NRK før rettsmøtet onsdag.

Den siktede mannen ble løslatt etter rettsmøtet og er nå på vei hjem. Den fornærmede mannen ble skrevet ut av sykehus i Aten tirsdag og er hjemme i Norge.