Slik unngår du køen i Nordbytunnelen

2. september startet arbeidet i Nordbytunnelen i Akershus. Frem til jul er det nordgående løpet i tunnelen stengt, noe som har skapt store køer i området.

– Vi oppfordrer folk om å forskyve reisetidspunktene sine, benytte seg av samkjøring eller bruke kollektivtransport, sier Thomas Kalleberg, prosjektleder i Statens vegvesen

Men om man først skal ta bilen i bruk er det alternative ruter som kan redusere køtidene. Statens vegvesen anbefaler omkjøring om disse veiene:

Riksvei 111 Sarpsborg-Mysen-Lillestrøm

Riksvei 22 Halden-Mysen-Lillestrøm

Fylkesvei 120 Moss-Ringvoll-Elvestad

Fylkesvei 151 Såner-Ringvold-Elvestad

– Vi gjør tilpasninger med skilt på flere veier. I tillegg anbefaler vi omkjøringsveiene for dem som kommer fra Moss, forteller Kalleberg.

Statens vegvesen har også gjort utbedringer på fylkesvei 156 for å bedre fremkommeligheten. Dette inkluderer rundkjøring med avkjøring til Nesodden og å lage avkjøringen til Vinterbrosenteret slankere for større bredde i veibanen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. OMKJØRING: Dette er veiene Statens vegvesen anbefaler for å ikke havne i køen fra Nordbytunnelen.

Krever at tiltak iverksettes

Ordfører i Ski kommune Tuva Moflag (Ap) krever at Statens vegvesen innfører tiltak som vil redusere køene. Dette har hun fremmet, sammen med alle ordførerne i kommunene på østsiden av Oslofjorden, i et brev til Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

KREVER TILTAK: Ordføreren i Ski kommune Tuva Moflag krever at det kommer tiltak som reduserer køene. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Vi er bekymret for at utrykningskjøretøyene ikke kommer seg fram og ser samtidig at trafikken også tyter ut på lokalveiene. Dette gjør at det også er store problemer utenfor rushtiden. Dette kaoset kan ikke vare helt til jul, sier Moflag.

Blant forslagene er å sette opp ferge fra Drøbak og Nesodden til Lysaker og Oslo i høst. I tillegg er det ønsker om at det settes opp busser både inn og ut av Oslo om morgenen og ettermiddagen.

Har erfaring fra Follotunnelen

Fra april 2016 til sommeren 2017 utførte Statens vegvesen utbedringsarbeid i Follotunnelen. Da førte arbeidet også til lange køer, men reisetiden ble kraftig redusert etter to uker.

– Vi har lignende erfaring fra oppgraderingen av Follotunnelen, der man en periode måtte beregne opptil 50 minutter kø. Den gang ble det i løpet av 14 dager utført tiltak som reduserte køtiden til 10–12 minutter. Tiltakene besto i all vesentlighet at trafikantene valgte andre alternativer, sier Kalleberg.