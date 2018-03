Slik unngår du at huset raseres mens du er borte

For de fleste foreldre er et rasert hus den store skrekken når man overlater tenåringen til seg selv.

– Jeg drar på hjemmefest noen ganger, men ikke så ofte. Det er så mye mas, folk som kaster opp og ting som bli ødelagt, sier 18 år gamle Endre Korssund.

Verken han eller kompisen Jonas Stenersen har planer om å dra på hjemmefest i påsken. Og de er i hvert fall ikke interessert i å arrangere selv.

– Det er stress, folk er redd for at noe skal bli ødelagt. Det er mye styr og mye å rydde. Også er det alltid en sjanse for at noe kan gå ut av kontroll, man er alltid litt redd for det, sier Stenersen.

Derfor kan det kanskje være lurt å ta en prat med avkommet ditt før du pakker bagen og setter deg i bilen.

STRESS MED FEST: Jonas Stenersen og Endre Korssund sier det er litt stress å holde fest hjemme fordi ting fort kan bli ødelagt. Foto: Vegar Erstad / NRK

Politiet

Oslo-politiet må titt og ofte rykke ut til hjemme-alene-fest. Det skjer ikke spesielt ofte i påsken, men er fordelt utover hele året. Og det er gjerne første gangen ungdommen er alene at det skjer noe, ifølge dem.

– De fleste er jo flott ungdom som er til å stole på. Men de har ikke nødvendigvis de erfaringene og forutsetningene som trengs for å takle krevende situasjoner, sier Anne Merete Ansok, som er leder ved ungdomsavsnittet på Majorstua.

Derfor mener hun du bør gjøre følgende før du drar;

Ha en god plan for hvordan dette skal løses og snakk godt med ungdommen din. Hvilke scenarioer ser man for seg at kan skje? Hvordan skal man takle det?

Lag klare avtaler på hvordan man skal løse det dersom noe skulle skje.

Test ut med én helg før man drar vekk en hel uke.

Det er fint å ha avtaler med trygge voksne i nærheten. Gjerne naboer eller folk som kan bidra raskt. Ha lav terskel for å be om bistand.

Gi ungdommene en sjanse. La de få prøve seg, men tenk på konsekvensene dersom det skulle gå galt.

– En ungdom som har vært veldig uheldig sitter ikke nødvendigvis med alt ansvaret. Det er en horde med ungdom som har tatt seg uinvitert inn som også har ansvaret for at det kan gå galt, sier Ansok.

Psykologen

Psykologens aller første råd er å være helt trygg på at tenåringen din tar gode valg og kan takle å være alene hjemme.

– Dersom du er usikker, så er det trolig best å lage en ferie som passer for alle, sier psykolog Hedvig Montgomery.

Men dersom du tenker at det går helt fint med noen dager uten tilsyn, har hun disse rådene;

Dersom du først reiser, så må du tenke at det går bra. Men skulle det gå galt, så går det galt. Det betyr ikke at du har en dårlig ungdom.

Sørg for at ungdommen ikke står helt alene dersom noe går feil. Pass på å ha en nabo eller en bestemor det går an å ringe til. Det å bli stående alene i en situasjon helt ute av kontroll, er en forferdelig opplevelse.

Ungdom har dårlig vurderingsevne. Dersom du drar må det være fordi dere har god kontakt. Det hjelper ikke med én prat før du drar, det må være en langsiktig kontakt.

– Ungdom er i en livsfase hvor de skal finne seg selv, og det går ikke smertefritt i noen familier.

Det handler om å sørge for at det ikke gjør for vondt og at de ikke står helt alene Hedvig Montgomery

Forsikringsselskapet

Når uhellet først er ute, blir gjerne forsikringsselskapet koblet på saken. Informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If, Jon Berge har derfor disse rådene;

Matlaging kan gå galt. Det er viktig å bevisstgjøre de unge på hvordan komfyren fungerer og hvor lett en brann kan oppstå. Det er fort gjort å sette på en Grandiosa, plassere seg foran datamaskinen og så glemme pizzaen.

Snakk med ungdommen om festing. Det har vært noen saker i det siste der alene-fester har ført til store ødeleggelser. Det er viktig å bevisstgjøre ungdommen sin på konsekvensene av det.

Han sier forsikring vil gjelde i de fleste tilfeller.

Men dersom man burde ha visst at noe kunne skje og at ungdommen har en historikk på store, ødeleggende fester, så kan det bli vanskelig. Han sier det finnes flere tilfeller i gråsonen og anbefaler foreldre å tenke som om før de pakker bagen.