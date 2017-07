Slik ser foten til Camilla (23) ut etter at bussen svingte brått

– Jeg synes bussjåføren kjørte veldig uforsvarlig, på tross av at han hadde mange stående passasjerer. Det er ikke første gang jeg har opplevd at folk har falt på bussen heller. Jeg synes altfor mange bussjåfører kjører slik, sier Camilla Lyngen til NRK.

Det var rett før klokken 14.30 onsdag ettermiddag at hun skulle ta en buss fra Helsfyr til A-hus.

Bussen var stappfull, og da den plutselig bråstoppet falt en dame på ankelen hennes.

– Jeg er glad for at damen som falt på meg ikke fikk noen skader, for det kunne ha blitt skikkelig stygt, sier Camilla Lyngen (23). Foto: Privat

– Den ble da klemt mellom henne og et hjørne. Det gjorde forferdelig vondt.

Fryktet at foten var knust

Hun fikk så sitte på med bussen til Furuset. Derfra tok hun en taxi videre til sykehuset.

– Da jeg kom frem fryktet de at ankelen min var knust. Legen sa heldigvis at min unge alder har reddet meg for et helt liv med ødelagt fot. Ankelen var kraftig ute av ledd og leddbåndene er strekt til det maksimale, sier hun.

Nå må hun gå med gips i to uker før hun kan begynne å belaste foten. Hun sier hun skal få tett oppfølging for å forhindre at ankelen blir ødelagt.

– Nå er sommeren ødelagt!

– Jeg håper så inderlig at Ruter kan ha kurs med sine sjåfører om trafikksikkerhet. Jeg mener de burde ha anonyme kontroller så de kan se hvordan sjåførene faktisk kjører. De må ta bedre hensyn til trafikksikkerheten, sier Camilla Lyngen til NRK.

Ruter beklager

Ruter er kjent med hendelsen, og sier at den selvfølgelig er svært beklagelig.

– Sjåføren måtte svinge brått for å unngå en møteulykke. Dette var rett ved Alfaset klokken 14.27 i ettermiddag, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.

Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter, beklager hendelsen. Foto: Birgitte Heneide / Fotograf Birdy

Han kjenner ikke til hvilken hastighet bussen hadde.

– Hvordan kontrollerer dere at bussjåførene som jobber for dere kjører forsvarlig?

– Vi har ikke direkte interne kontroller som etterlyses her. Men vi har jevne oppfølgingsmøter med våre operatører, sier Johansen.

Han sier de kommer til å følge opp saken direkte med Camilla Lyngen, og selvsagt operatøren.

– Vi oppfordrer henne også til å ta kontakt med oss direkte.