Slik passer du på besteforeldrene i sommervarmen

– Jeg falt på badet, det var for noen dager siden. Jeg vet ikke om det var blodtrykksfall eller om det var tretthet. Men kanskje det var dehydrering, Og det er nok problemet for mange eldre, hvis man faller, hvordan skal man komme seg opp? spør Kirsten (83).

Ekteparet Gullaksen sitter i skyggen ute på ettermiddagsverandaen sin.

– Det hjelper ikke med han der i panikk, fortsetter hun mens hun ler og peker på ektemannen Gustav (88).

I år er første året at helsen ikke tillater ekteparet Gullaksen å dra på sydenferie til Gran Canaria. Men nå er det sydenvarmt på Bygdøy også. Foto: Martin Habbestad / NRK

– Drikker dere nok?

– Ikke spør noe om det, sier Kirsti Gullaksen.

– Jeg har en brokk i spiserøret som ikke tåler vann, da må jeg ha noe oppi vannet. Og hva er det tror du? Jeg tar litt hvitvin oppi, jeg. For å få vekk vannsmaken.

Men målet helliggjør middelet. 1,5 liter vann er anbefalt for dem som ikke lenger er ungdom på en varm dag.

Pass på

Familie, nabo og venner bør være ekstra oppmerksomme mens varmebølgen står på, mener overlege i geriatri Anette Hylen Ranhoff ved Diakonhjemmet.

– Det er nesten det viktigste tror jeg. Pass på at de eldre får luftet seg og får nok væske. Og om de blir slappe, forvirret og ustø: Da må du ta kontakt med helsepersonell!

Når man blir gammel klarer ikke kroppen å regulere varmen like godt, derfor er det viktig at de rundt passer ekstra godt på, sier Anette Hylen Ranhoff ved Diakonhjemmet. Foto: Martin Habbestad / NRK

– Med alderen blir sansene svekket og man mister følelsen av tørste. I lange varmeperioder er det en del eldre som ikke tåler det. Mange drikker for lite, kroppen sliter med å regulere varme og holde på vannet, sier Anette Hylen Ranhoff.

Kan få alvorlige konsekvenser

Men mange eldre er også redde for å drikke mye, for det er besværlig å gå på do, ifølge Ranhoff.

– Hvis de har litt inkontinens, er det en vanlig mestringsstrategi at man drikker lite for da lekker man ikke så mye heller.

Det har vært noen innleggelser av dehydrerte oppe i årene i løpet av denne varmeperioden, men ikke så mange som Ranhoff trodde det skulle bli.

– Dehydrering fører til slapphet, som igjen kan føre til fall, lavt blodtrykk og mental forvirring. I tillegg kan man få akutt nyresvikt.

Jeg tar litt hvitvin oppi vannet, jeg Kirsten Gullaksen

På Bygdøy er ekteparet Gullaksen klar for rekelunsj og utblandet hvitvin.

– Vi har hverandre vi. Vi kan lufte hverandre, sier Kirsten.

– Jeg tror vi kan klare oss, konstaterer Gustav.