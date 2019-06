Slik feirer vi eid

NRK vil gjerne se hvordan du markerer at ramadan er over. Vis frem din feiring på #NRKeid eller last opp bilder her!

Mors lam er min favoritt

Kadafi Zaman feirer helst eid med storfamilien på Lier utenfor Drammen, hvis han ikke er ute i den store verden for å dekke krig og terror for TV 2. Etter eid-bønnen i moskeen samles tre generasjoner under samme tak, for pakistansk festmat og desserter.

Kadafis favoritt er mors grilla lam. Alle bidrar med mat på eid. Hver familie tar med en gryte. Det er veldig koselig, sier krimreporteren fra TV 2, som også har feiret eid i Egypt, Tyrkia og Pakistan.

– Det er jo ensomt å feire eid uten familien. Men jobb er jobb. Barna er vant til at jeg må reise utenlands på kort varsel, sier han.

Reporter Kadafi Zaman Irak, Egypt, Tyrkia og Pakistan. Her på reportasjetur med de norske styrkene i Irak. Foto: privat

– Jeg savner ramadan

Norsk-libanesiske Nancy Herz er mest kjent for å være en av dem som startet bevegelsen «De skamløse jentene». Selv om hun i dag er eksmuslim, elsker hun fremdeles å feire eid.

– Jeg må innrømme at jeg savner ramadan som tradisjon, sier samfunnsdebattanten.

Hun pleier å reise hjem til Haugesund. Der samles familien rundt libanesiske delikatesser som lammestek, tabbouleh (libanesisk salat) og baklava (søte kaker).

Høydepunktet var eid-festen i 2014 da hun feiret den store dagen i foreldrenes hjemland Libanon.

– Det er en helt annen stemning i Beirut. Folk feirer overalt. Tradisjonen er at vi besøker alle familiene i slekta og ønsker dem en gledelig eid, spiser arabiske kaker og masse te. I Haugesund får du ikke den samme stemningen dessverre.

Nancy Herz er ikke muslim lenger men elsker å feire eid likevel. Foto: Privat

– Vi endte opp på McDonalds

Faten Mahdi Al Hussaini feirer eid sammen med familien på Haugerud i Oslo. Faren elsker å heise det norske flagget på eid, noe som Faten og hennes søstre mener er kjempekleint.

– Det er jo ikke 17. mai, så i år skal vi gjemme vekk flagget, sier hun og ler.

Tradisjonelt sett spiser irakere krydret smalahove til frokost på eid. Men siden Faten ikke takler lukta holder foreldrene seg til andre retter. Middagen tar de ute. Helst på den tyrkiske restauranten Istanbul in Oslo.

Restauranten er svært populær blant mange muslimer, og det har hendt at familien til slutt har endt opp på McDonald’s på selveste eid.

– Da ble jeg skikkelig sur, sier Faten, som for sikkerhets skyld forhåndsbestilt langbord på Istanbul i år.

– Jeg lurte imamen

Jonis «Jørnis» Josef feirer eid i hjembyen Skien. Alle muslimene i byen samles i en stor hall hvor imamen holder sin årlige preken og deler ut godteposer til alle barna.

– Da jeg var liten stelte jeg meg i godtekøen to dager og lurte imamen hver eneste gang, ler Jonis.

Deretter setter alle seg ned på teppene og spiser pizza sammen, levert av den lokale pakistanske take away-restauranten.

– Her er alle like. Uansett om du har dårlig råd eller bader i penger så spiser alle pizza sammen sittende på gulvet. Det liker jeg.

Senere på dagen samles familien i stua for mer mat og kaker, før Jonis avslutter kvelden med gutta på byen.