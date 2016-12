Slik blir det nye politikartet

I forslaget som har vært ute på høring, var lensmannskontorene i Nes, Lørenskog, og Nittedal foreslått lagt ned. Nå er disse inne igjen som kontorer med egen lensmenn, men underlagt andre distrikter.

Nes blir underlagt Eidsvoll lensmannsdistrikt mens Lørenskog og Nittedal blir deler av Skedsmo politistasjonsdistrikt.

– Når det gjelder Lørenskog og Nittedal beholder de stort sett den bemanningen de har i dag, men det vil bli færre om noen år. Hovedsetet for disse vil ligge i Lillestrøm, og det meste av etterforskning vil pågå der. Men det vil være igjen lensmann, noen politibetjenter og kanskje noen etterforskere, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

Protestene mot nedlegging av lensmannskontorer har vært flere, særlig i Nes i Akershus har lokalbefolkningen vært misfornøyd med forslaget om nedleggelse.

– Jeg er stolt og glad over det engasjementet folk viser for politiet. Det betyr at publikum bryr seg om sitt lokale politi. Det blir ikke fullverdige politidistrikter med denne planen, men det blir flere lokasjoner som det vil være faste politifolk på. I så måte har vi kommet dem noe i møte, sier Hasseldal.

I tillegg anbefaler politimesteren at Aurskog-Høland og Ullensaker blir lensmannsdistrikter og at Gardermoen politistasjonsdistrikt skal betjene Oslo lufthavn. Politimesteren er fornøyd med engasjementet og responsen i høringsprosessen.

Hovedseter i Sarpsborg og Lillestrøm

Politimesteren vil i tillegg dele Øst politidistrikt, bestående av tidligere Østfold, Follo og Romerike, i to geografiske driftsenheter (se faktaboks).

GDE Sør (tidligere Follo og Østfold politidistrikter) Ekspandér faktaboks Hovedsetet for driftsenheten plasseres i Sarpsborg og består av følgende nye politistasjonsdistrikt: Sarpsborg politistasjonsdistrikt , bestående av kommunene Sarpsborg og Rakkestad.

, bestående av kommunene Sarpsborg og Rakkestad. Fredrikstad politistasjonsdistrikt , bestående av kommunene Fredrikstad og Hvaler.

, bestående av kommunene Fredrikstad og Hvaler. Follo politistasjonsdistrikt , bestående av kommunene Ski, Enebakk, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Ås.

, bestående av kommunene Ski, Enebakk, Oppegård, Nesodden, Frogn, Vestby og Ås. Indre Østfold politistasjonsdistrikt , bestående av kommunene Marker, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Hobøl, Eidsberg og Trøgstad.

, bestående av kommunene Marker, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Hobøl, Eidsberg og Trøgstad. Moss politistasjonsdistrikt , bestående av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

, bestående av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Halden politistasjonsdistrikt, bestående av kommunene Halden og Aremark.

GDE Nord (tidligere Romerike politidistrikt) Ekspandér faktaboks Hovedsetet plasseres i Lillestrøm og består av følgende nye politistasjons- og lensmannsdistrikt: Skedsmo politistasjonsdistrikt , bestående av kommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog og Rælingen. Distriktet inneholder Lørenskog og Nittedal som egne underliggende tjenestesteder.

, bestående av kommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog og Rælingen. Distriktet inneholder Lørenskog og Nittedal som egne underliggende tjenestesteder. Ullensaker lensmannsdistrikt , bestående av kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.

, bestående av kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. Gardermoen politistasjonsdistrikt , (Oslo lufthavn). Grunnet kompleksiteten som ligger til landets hovedflyplass opprettholdes dette som egen tjenesteenhet.

, (Oslo lufthavn). Grunnet kompleksiteten som ligger til landets hovedflyplass opprettholdes dette som egen tjenesteenhet. Eidsvoll lensmannsdistrikt , bestående av kommunene Eidsvoll, Hurdal og Nes. Nes blir eget underliggende tjenestested.

, bestående av kommunene Eidsvoll, Hurdal og Nes. Nes blir eget underliggende tjenestested. Aurskog-Høland lensmannsdistrikt, bestående av kommunene Fet, Sørum, AurskogHøland og Rømskog.

Råde legges til Moss

I politimesterens opprinnelige forslag ble Råde kommune lagt til Fredrikstad politistasjonsdistrikt. Politimesteren tilråder nå at Råde legges til Moss politistasjonsdistrikt.

– I forhold til tjenesteområde er det mest naturlig siden vi har tilhørighet til mosseregionen. Samtidig er jeg overrasket over at politimesteren åpner for tre nye tjenestesteder i Akershus, men ingen nye i Østfold. Det synes jeg er en merkelig prioritering, Råde-ordfører sier René Rafshol (H) til NRK.

Har skapt reaksjoner

Den vedtatte politireformen slår klart fast at antall tjenestesteder for politiet skal reduseres betydelig. Antall lensmannskontorer på landsbasis skal etter planen bli halvert. Så mange som 163 av politiets 339 tjenestesteder foreslås nedlagt.

Dette har ført til sterke reaksjoner, blant annet fra flere ordførere.

– Det som er det viktigste er at vi gjennom dette forslaget får et mer moderne og fremtidsrettet politiet. Et politi som har gjort et kvantesprang når det gjelder forebyggende arbeid. Det styrker vi betydelig, sier politimester Steven Hasseldal.

– Dette er et forslag som ligger midt imellom. Ikke det mest ekstreme, men der vi bevarer det beste gullet vi har.