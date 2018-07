Slanger på vift

Tirsdag formiddag luftet en mann en stor slange på Lillestrøm stasjon, og tok den senere med på bussen. Det var Romerikes Blad som først omtalte hendelsen.

Onsdag morgen fant en familie på Åsbråten i Oslo en slange i trappa. Moren i familien oppdaget det hun trodde var en taustump eller en hageslange.

Helt til den rørte på seg.

Da hun skjønte hva det var hoppet hun ut vinduet, og ba barna hoppe etter. Faren i huset fikk lagt slangen i en eske, og ringte politiet.

Foto: Martin Habbestad. Her er kornsnoken som en familie på Åsbråten fant i trappa.

Kan stikke av

Jo mer folk tar med reptiler ut, jo større risiko er det for at de rømmer. Kornsnoken som dukket opp på Åsbråte er en av de tillatte artene i Norge. Politiet etterlyser eieren, men ingen har meldt seg. Onsdag kom Mattilsynet for å hente slangen.

– Vi vil passe den i noen dager for å se om noen melder seg og savner den, sier Kjetil Hamnes i Mattilsynet.

Mattilsynets Kjetil Hamnes ble tilkalt for å hente slangen på Åsbråten. Den kan bli opptil 180 centimeter lang, og er lovlig i Norge. Foto: Martin Habbestad / NRK

Hva hadde skjedd om den ikke ble funnet?

– Denne arten tåler en del kulde så den ville kunne overlevd relativt lenge i norsk natur. Det er en av grunnene til at miljødirektoratet er skeptiske til hold av disse og lufting av reptiler, fordi det er større sjans for at de rømmer og etablerer seg i norsk natur.

– Utelukkende negativt

– Dette er ikke ansvarlig og noe vi ønsker å se. Dette er dyr som helst vil ligge i fred, og egentlig ikke bli tatt på, sier Camilla Bjerke, dyrepasser i Oslo reptilpark.

Reaksjonen kommer etter mannen som luftet slangen sin i Lillestrøm.

Hun nevner fire grunner til hvorfor man ikke skal ta med reptilen sin ut:

Mange folk har fobier mot reptiler. Det er respektløs og hensynsløst overfor disse menneskene å ta med reptilene ut i offentligheten.

Det er utelukkende negativt for reptilene. Det er dyr som vil ligge i fred. Når de blir tvunget ut skaper det stress med nye lukter og ting som skjer rundt dem.

Store temperatur- og luftfuktighetsforandringer kan gjøre reptiler veldig syke. Ute i offentligheten har de ingen steder å trekke seg unna.

Flere reptiler er vekselvarme, og er avhengige av å kunne flytte på seg, siden de ikke svetter som oss mennesker. Det får de ikke om du bærer med de ut.



Camilla Bjerke jobber som dyrepasser i Oslo reptilpark, og har 11 års erfaring med reptilhold, og er oppdretter av slanger. Hun har jobbet åtte år i Oslo reptilpark. Foto: Oslo reptilpark

Lov å lufte

Mattilsynet skriver på sin nettside at det i utgangspunktet ikke er lov å ha reptilhold utendørs. Men ifølge dyrevelferdsloven, som Mattilsynet håndhever, er det ikke noe i veien for å lufte reptiler i offentligheten.

– Hvis de er mye håndtert tror jeg ikke de reagerer på store folkemengder og aktivitet. Men det er nok veldig individuelt. Noen vil helst gjemme seg, sier Kjetil Hamnes spesialinspektør og veterinær i Mattilsynet i Oslo.

Viktig med rett stell av reptiler Ekspandér faktaboks Reptiler krever riktig fôr og stell for å unngå sykdommer og plager.

Feil fôr eller mangel på UV-lys kan føre til at det ikke dannes nok kalk i skallet til skilpadder. Da kan skallet bli deformert.

Deformert skall gir ubehag og gjør at dyret ikke kan bevege seg normalt.

Kalkmangel er også alvorlig for slanger, og vil gi lignende symptomer som hos skilpadder.

Reptiler er ikke kjæledyr, men pryddyr. De skal ikke løftes opp, klappes på eller koses med.

Reptiler er ikke et alternativ til hund og katt.

Husk at alle dyr krever at du som eier setter deg grundig inn i hva dyret trenger.

Kilde: Mattilsynet.

Transportselskapet Ruter er ikke kjent med at mange tar med reptilene sine på buss, trikk og T-bane.

– Våre reisevilkår sier det er tillatt å ta med dyr på Ruters transportmidler. De skal være underlagt eierens kontroll, i for eksempel bånd, bur eller liknende. Det er eiernes ansvar at dyret ikke er til sjenanse for andre.

I tvilstilfeller er det personalet som avgjør om en gjenstand eller dyr kan tas med om bord.

Ble lovlig

Etter 40 år med forbud gjorde regjeringen det i fjor lovlig å eieslanger, øgler og skilpadder. 19 arter ble lovlige, og mange nordmenn har skaffet nå skaffet seg en reptil.