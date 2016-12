Slagsmål på videregående skole i Oslo

Det ble først meldt at rundt 100 elever skulle ha barket sammen i slagsmålet. Da politiet fikk kontroll på situasjonen viste det seg at var det to elever som hadde slåss, mens de andre eleven på skolen stod rundt og så på.

– Det er ikke så dramatisk som det ser ut til. Vi har hatt et slagsmål som involverer to elever. I slagsmålet så falt det en kniv på bakken. Når vi ser et våpen her på skolen, så skal vi kontakte politi og ambulanse, sier rektor Jan Ljøner til NRK.

Politiet var på stedet kort tid etter med flere politibiler.

– Vi har 300 elever på skolen. De var tilskuere og i bevegelse. Vi slet med å holde kontroll på dette. Når sånne ting skjer så skal vi holde de andre elevene på avstand så vi ikke får flere involverte. Det var nok vår utfordring i dag, sier han.

De to guttene som slåss kom begge unna krangelen med mindre skader.

– Men hadde vi ikke fått assistanse av politiet så kunne det kanskje ha utviklet seg til noe mer, sier rektoren.