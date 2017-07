Slagsmål i Brugata

Politiet fikk melding om at en person ble slått og sparket i Brugata omkring klokken fire i natt. To personer, en mann på 28 år og kvinne på 36 år, ble innbrakt for grov kroppskrenkelse. Den fornærmede var en mann i 20 årene. Han ville ikke ha legehjelp og ble derfor satt i arresten for trusler i forkant av slåssingen.