Skylder på kraftig regn

Regnværet i august i fjor var så kraftig at Asker og Bærum ikke vil ta på seg ansvaret for å dekke erstatningskrav, skriver Budstikka. En rørkulvert mellom Skeidar og Holmen turnhall i Asker måtte gi tapt for vannmassene, og endte i parkeringskjelleren hos Skeidar. Selskapet peker på manglende vedlikehold, og mener at kommunen er ansvarlig for skadene.