Skulle dumpe avfall ulovlig - tatt på fersken

Onsdag skrev NRK om 28 lastebillass med ulovlig avfall som er dumpet i en alpinbakke i Skedsmo.

– I går ble vedkommende som har dumpet lass observert på vei for å dumpe mer, sier driftssjef for park- og idrettsavdelingen i Skedsmo kommune, Svein Rune Ussberg.

Tatt på fersken

Ussberg forteller at det var flere personer i alpinbakken som så at sjåføren var på vei inn med lastebilen.

– Sjåføren ombestemte seg og kjørte videre inn på en privat eiendom, der tippa han flere lass med avfall.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Her på den private tomta dumpet sjåføren avfallet. Foto: Privat

– Sjåføren ble spurt om han hadde lov til å gjøre det. Mannen sa ja. Men grunneieren på den private eiendommen kjente ikke til dette her.

NRK ringte mannen som står registrert som eier av lastebilen, mannen nektet han for at han kjørte lastebil, og for at han har dumpet avfall i Skedsmo.

Anmelder

– Vi har avtalt med den private grunneieren at de anmelder, og det vil også Skedsmo kommune gjøre, sier Ussberg.

Kommunen anslår det vil koste rundt 150 000 kroner å få ryddet opp i avfallet. I verste fall må de bruke av penger som skulle gå til opprustning av skibakken.

– Dette er miljøkriminalitet. Massene inneholder lecablokker, grunnmursplast, isopor, glassfiber, betong og forskjellige metaller. Alt som man absolutt ikke vil ha på et idrettsanlegg.