Skudd avfyrt på Stovner

Ved 23.30-tiden kom det flere meldinger om at noen hadde hørt skudd i området ved Stovner senter.

– Vitner har ikke sett selve skytingen. Det ble funnet tomhylser, så vi antar selvfølgelig at det har vært skyting, sier Øyvind Myhr, fungerende kriminalvaktleder i Oslo.

– Vitner forteller om en bil, som blir lokalisert. Bilen hadde kræsja og det ble gjort søk etter personer med tilknytning til denne bilen. Vi har ikke kommet i kontakt med noen som kan knyttes til bilen.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger som tyder på at det er noen sammenheng mellom skytingen på Stovner og skytingen i Lørenskog like etter midnatt.

– Vanskelig å vite om de skjøt mot oss

Et vitne NRK har snakket med forteller at han sto bare tre-fire meter fra bilen det skutt ut av, og at han hørte fire skudd. Vitnet vil være anonym, men forteller at han var ute og luftet hundene da han kom i prat med noen ungdommer.

– Jeg kom ned fra borettslaget bak kirken. Der er det en stor sosialblokk. Jeg tulla litt med ungdommene, som syns hundene så skumle ut. Vi hadde en hyggelig tone.

– En bil rullet inn og sperrer gangveien. Jeg hører smell og ser vinduet fullt av røyk og jeg ser stikkflammer. Det var vanskelig å vite om de skjøt mot oss.

– Jeg løp etter ungdommene

Vitnet ringte politiet og varslet om skuddene. Han forteller at han ikke rørte tomhylsene, men viste politiet hvor de lå.

– Jeg sto så nærme at jeg fortsatt har kruttrøyk i nesa. Jeg fant tomhylsene samt et skarpt skudd som ikke var gått av. De skjøt raskt og jeg antar at pistolen låste seg.

– Det første jeg tenkte på var ungdommene. Jeg løp etter tre av dem for å sikre at de ikke var skadet. Etter det ble jeg på stedet et par timer og snakket med politiet.

NRK har meldt om skudd på Stovner i 2001, 2007, 2008 og 2014.

Vitnet forteller at det er tredje gang på et år at han opplever skudd på Stovner.

Politiet har funnet tomhylser der det ble skutt ved Stovner senter. Foto: vitne

Vitner forteller at brannvesenet kom og sikret åstedet med plast. Foto: vitne