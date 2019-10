Skremt vitne så politiet skyte på ambulanse: –– Vi skjønte ikke hvem som jaktet på hvem

– Vi diskuterte med en gang om ambulansen var stjålet. Men vi lurte jo også på om det var politimannen som ikke var det han skulle. Vi ble ganske usikre. Vi ble veldig redde rett og slett, sier Lise Wold.

Eiendomsmegleren som jobber på Torshov skulle hente en kaffekopp da den kaprede ambulansen kom i full fart utenfor vinduet tirsdag ettermiddag.

– Hopper ut og begynner å skyte

– Jeg ser at ambulansen blir stoppa av politibilen og at ambulansen begynner å rygge og prøver å snu, og det er da politimannen hopper ut av bilen og begynner å skyte mot bilen, sier Lise Wold til NRK.

På dette tidspunktet stod ambulansen rett foran bussholdeplassen, ifølge vitnet.

– Det blir avfyrt en del skudd, jeg vet ikke hvor mange. Så klarer ambulansen å kjøre veldig fort. Politimannen hopper inn i bilen igjen og kjører etter, sier Wold.

Eiendomsmegler Lise Wold ble vitne til skuddene som falt på Torshov på tirsdag. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Spesialenheten for politisaker etterforsker rutinemessig saken og har tatt beslag i fire pistoler som tilhører politiet. Det er funnet 19 tomhylser på tre uliker steder på Torshov.

– Det var veldig ekkelt. Det så veldig kaotisk ut egentlig, i og med at det var midt på lyse dagen og masse folk på bussholdeplassen. Vi skjønte ikke helt hvem som jaktet hvem. At det plutselig ble fyrt av masse skudd, sier Wold.

Låste seg inn på toalett på bakeri

Ricardo Calvar er assisterende butikksjef på bakeriet Backstube. Det som var en vanlig dag med mange kunder, snudde til totalt kaos da et skudd traff bakeriet.

Ricardo Calvar er assisterende butikksjef på bakeriet Backstube som fikk et prosjektil gjennom vinduet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi hørte politibilene, vi hørte skudd. Vi løp sammen med kundene bak i lokalet. Lyden fra skudd var høy, vi var ikke sikker på om den som skjøt var utenfor eller inne i lokalet. Noen av oss gikk ut i bakgården, noen låste seg inne på toalettet, sier Calvar til NRK.

Etter noen minutter uten lyd, dristet de seg tilbake til lokalet.

Det er hull i vinduet Backstube på Torshov. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi fant skuddhullene etter at vi hadde sjekket at alle i lokalet var ok. Da så vi oss rundt og vi fant hullet i vindusglasset. Det må ha stått 4-5 kunder i kø like ved kaffemaskinen. Det er skremmende at det faktisk var politiet som fyrte dette skuddet.