Skoleforfallet vil trolig fortsette

Til tross for at skolene Sten-Tærud og Åsenhagen i Skedsmo har råtne vinduer, lekkasjer i kloakkrør og hull i gulv, går rådmannen inn for å utsette avgjørelsen om skolene skal totalrehabiliteres eller om det skal bygges nytt, skriver Romerikes Blad.