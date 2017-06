Skoleelev dømt for grov vold

En ungdomsskoleelev er i Øvre Romerike tingrett dømt til 1 måned betinget fengsel for vold og bruk av narkotika, skriver Raumnes. Politiet er bekymret for et voldelig ungdomsmiljø. Den 15 år gamle gutten er bl.a. dømt for uprovosert vold mot tre andre unge.