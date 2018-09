Skolebyråden vurderer overhodet ikke sin stilling

Det ble til tider høy temperatur da skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte svare på spørsmål fra opposisjonen i Utdanningskomiteen i etterkant av varslingssaken i kveld.

Det var Aftenposten som først omtalte varselet, hvor flere i ledergruppen retter sterk kritikk mot byråden. Thorkildsen har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden 2017.

Ifølge Aftenposten står det i varselet blant annet at «Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

Kritikken under møtet i kveld, gikk blant annet på at hun har kommentert saken i mediene, før hun har orientert politikerne i Utdanningskomiteen. Thorkildsen selv svarte at det var naturlig å svare når alle mediene har bedt om å få en kommentar.

For Dørum var ikke svarene fra byråden godt nok. Til NRK sier han at hun hopper bukk over dem som har styringsansvaret i Oslo.

På spørsmål om Thorkildsen har vurdert sin stilling svarte hun:

– Jeg har overhodet ikke vurdert min stilling.

En enstemmig komite ber byråden komme tilbake med en grundig redegjørelse.

Kjenner seg ikke igjen

– Selvsagt hadde vi diskusjoner, men samarbeidet var godt og jeg opplevde at etaten var lojal, sier Torger Ødegaard som nå er rådmann i Hole kommune.

Høyrepolitikeren satt som skolebyråd fra 2003 til 2013. Han synes det er spesielt å følge varslingssaken mot dagens byråd Inga Marte Thorkildsen fra utsiden.

Tidligere skolebyråd i Oslo Torger Ødegaard. Foto: Privat

– Det er spesielt å se hva slags prosesser hun nå kjører i det offentlige mot en underliggende etat. Jeg kan ikke huske at noe lignende har skjedd så lenge vi har hatt parlamentarisme i Oslo.

Sier varslingssaken kom overraskende Du trenger javascript for å se video.

God dialog

I en e-post til NRK gikk ikke Thorkildsen i detaljer om den pågående saken, men kommenterte samarbeidsklimaet på denne måten.

«På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse»

Ifølge Ødegaard gjelder ikke dette for det borgerlige byrådet.

– Det er ikke riktig. Jeg var skolebyråd i Oslo i ti år. I de årene hadde vi et veldig godt samarbeid og god dialog. I tillegg er Astrid Søgnen et ekstremt arbeidsomt, inspirerende og klokt menneske som Osloskolen har veldig mye å takke for.

I 1997 tok Høyre over makta i Oslo etter Arbeiderpartiet og det var de som satt ved makten da direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen ble ansatt i år 2000.

Byrådsleder Raymond Johansen sier han er kjent med at det over tid har vært utfordringer i styringsdialogen med Utdanningsetaten.

– Jeg har tillit til at dette håndteres på en god måte av byrådsavdelingen og fagbyråd Inga Marte Thorkildsen.

Han sier administrasjonen har startet en grundig vurdering av varselet, men at han ikke kan kommentere det.

– Dette er en maktkamp

Magne Lerø er redaktør i ukeavisen Ledelse. Han tror hele varslingssaken handler om en maktkamp og uenighet om hvordan Osloskolen skal drives.

MAKTKAMP: Magne Lerø mener konflikten vi nå ser bunner ut i uenighet om hvordan Osloskolen skal drives- Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Da det nye byrådet tiltrådte for tre år siden var det tydelig at de ønsket endringer. Det har de forsøkt å få til og den som virkelig har tråkket hardt til er Thorkildsen. Mange i Utdanningsetaten har blitt provosert, så dette er en konflikt om endringer som den politiske ledelse bestiller og som administrasjonen ikke ønsker seg.

Han mener ikke Utdanningskomiteen har grunnlag for å kritisere Thorkildsen for å ha uttalt seg i mediene før hun har orientert komiteen.

– Når sånne saker dukker opp så lager opposisjonen selvsagt enda mer forvirring og bråk rundt det for å utnytte den situasjonen, mener han.

Astrid Søgnen var ikke tilstede under møtet i kveld. Til NRK har hun tidligere sagt i en sms:

– Jeg registrerer at det er levert et varsel mot byråd Inga Marte Thorkildsen. Varslingsmottaket i Oslo kommune må håndtere det.