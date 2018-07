Skogbrann langs Gjøvikbanen har blusset opp igjen

Lørdag og søndag brøt det ut skogbrann langs et elleve kilometer langt strekke av Gjøviksbanen. Trolig var det gnister fra et bremsende tog som startet brannen.

Søndag kveld jobbet store styrker med å slukke brannen. Også lokalbefolkningen bidro i slukkearbeidet, fordi brannbilene var for store til å komme nærme nok brannen. Mandag morgen ulmet det fortsatt flere steder.

Og nå har det blusset opp til brann to steder. I Maridalen er det gressbrann i nærheten av Sandermosen, nord øst for Maridalsvannet. Der er Oslo brannvesen på plass, og har både slukketog og brannhelikopter på plass.

Det er et område på rundt to mål som brenner, ifølge 110-sentralen i Oslo.

– Vi har fått slått den ned, men det er så tørt i bakken, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

Derfor er de redd den skal blusse opp igjen. Brannvesenet må sørge for nok vann på bakken, slik at den blir ordentlig våt, for å unngå at det skjer.

– Det krever veldig mye brann. Brannen setter seg i bakken, rett og slett, sier Myroldhaug.

Vil ta lang tid å slukke

Litt lenger nord, ved Nittedal stasjon, jobber Romerike brannvesen med å få kontroll over flammene, opplyser brannvesenet til NRK.

– Det strekker seg over en god strekning mellom Nittedal og Hakkadal. Vi har kontroll mange steder, men det er fortsatt noe flammer, sier vaktleder Øst 110-sentral, Leif Høyland.

Det er satt inn både helikopter og opp mot 10 brannbiler fra Romerike brannvesen. I tillegg har de noe bistand fra andre distrikter.

Ifølge Høyland vil det ta lang tid før brannen er helt slukket. Selv om de nærmer seg å ha kontroll på den, vil de måtte etterslukke i flere timer utover kvelden.

Brannvesenet kan ikke si når banen vil kunne åpne igjen.