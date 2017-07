Skogbrann i Sørmarka

Et skogsområde på omtrent ett mål står i brann noen hundre meter nordvest for Sørmarka konferansesenter på Kolbotn, melder brannvesenet i Follo. To tankbiler er på stedet og slukker. Det er ingen indikasjoner på at brannen skal spre seg, sier brannvesenet.