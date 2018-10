Skifter ut styret i Omsorgsbygg

Næringsbyråd i Oslo, Kjetil Lund, velger å skifte ut styret i Omsorgsbygg. Foto: Sturlason

– Vi har skiftet ut det gamle styret og fått inn et nytt. Bakgrunnen er situasjonen foretaket er i. Det er behov for ro i foretaket og for å ta det videre, bekrefter næringsbyråd Kjetil Lund.

I forrige uke valgte daværende styreleder Øivind Christoffersen å trekke seg.

Bakgrunnen for hele saken er at både norsk lov og kommunens regler ble brutt i forbindelse med at direktørens forlover, datter og svigersønn ble ansatt i foretaket.

Fortsatt uavklart om direktørens stilling

Omsorgsbygg i Oslo er et kommunalt selskap som er en av landets største eiendomsforvaltere og årlig omsetter for over 1 milliard kroner. Foretaket har ansvar for blant annet barnehager og sykehjem, brannstasjoner i hovedstaden.

Direktør i foretaket, Per Morten Johansen ba styret om samtaler forrige uke, samme dag som styrelederen trakk seg.

– Den dialogen vil foregå mellom direktøren og det nye styret. Det er en av sakene som det nye styret må gripe fatt i sier, Lund.

Direktøren er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap).

Ny styreleder, fornyet tillit

Den nye styrelederen blir Kari Andreassen. Andreassen har erfaring som bydelsdirektør fra bydelene Frogner og Ullern.

– Har du tillit til at dette nye styret skal behandle saken på en god måte?

– Ja

Venter flere utskiftninger

Nestleder for Høyres bystyregruppe Øystein Sundelin, er ikke overrasket over at hele styret nå er skiftet ut.

– Det har skjedd en del ting i Omsorgsbygg på dette styrets vakt som overhodet ikke er akseptabelt, som rett og slett er ganske grumsete. Så nå har byråden gjort det riktige steget, nemlig å bytte ut styreleder og bytte ut styret, sier han

Nå gjenstår det å se hva som skjer med direktørens stilling i henhold til saken.

– For prosessen mot direktør Johansen går jo fortsatt?

– Ja, og det har skjedd på styrets vakt, men det er like fullt den administrative ledelsen og flere der som har gjort det som Kommunerevisjonen påpeker at er problematisk, så det vil si at utskiftingene i Omsorgsbygg neppe er ferdige med dette, Sier Sundelin.