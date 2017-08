Skaper press på leiemarkedet

– Mange unge tvinges ut på et dyrt leiemarked når de ikke får boliglån. Dermed mister de muligheten til å spare opp egenkapital for å kjøpe. Det sier Christian Dreyer i Eiendom Norge til Dagsavisen. Han mener politikerne må se på tiltak for å bistå unge i boligmarkedet.