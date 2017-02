Skal redde panteflasker fra søpla

– Vi tilbyr et produkt som er kult, som er tilpasset behovet og som er rimelig å kjøpe inn for skoler og universiteter. Kombinasjonen mellom de faktorene tror jeg vil gjøre at det blir enkelt for dem å si at de blir med på det, sier prosjektutvikler i Infinitum Niklas Barre.

Hvert oljefat koster 1300 kroner. Infinitum henter panteflaskene og institusjonen som eier fatene får hele pantesummen igjen.

– Ved et slikt system så kan skolen tjene penger på å gjøre noe miljøvennlig, sier Barre.

Målet med tønnene er at skoler, offentlig institusjoner og selskapslokaler skal ha pantefat innendørs for å hindre at flaskene havner i søppelkassene.

Pengene går til elevene

Hesleb videregående skole i Oslo er et av stedene som har tatt pantefatene i bruk. Skolen har fem fat som står innendørs på skolen.

– Vi hadde en del søppel på skolen, mange tomflasker ble liggende igjen i klasserommene. Jeg tenkte at det må finnes et system for dette, sier Adnan Basić, avdelingsleder for grunnskoleopplæring på Hersleb videregående skole.

Nå har de hatt ordningen i noen uker, og tønnene har allerede blitt tømt to ganger. Det er elevrådet ved skolen som får pengene fra flaskene, noe Basić tror gjør at elevene blir mer opptatt av resirkulering.

– Før så fant vi mange flasker i vanlig søppelkasser. Men det er lettere å pante når vi har en ordning. Elevene drikker jo ganske mye brus, så det hadde vært synd om flaskene ikke ble pantet, sier han.

Det er plass til rundt 150 flasker i en tønne. Infinitum henter panteflaskene og institusjonen som eier fatene får hele pantesummen igjen. Foto: Victoria Wilden / NRK

Prøvde først med pappesker

Det første fatet ble satt ut rett før jul i fjor. Flere skoler og bibliotek i Oslo har nå meldt interesse for oljefatene, som faktisk har vært i bruk en gang.

– Jeg prøvde først med pappesker, og det viste seg at var problematisk. Men så tenkte jeg at Norge er en oljenasjon, og det går ikke så bra med olja nå. Da er det sikkert mange tommer oljetanker et sted, og det viste seg å være sant, sier prosjektutvikler Niklas Barre.

I tillegg var fatene fint tilpasset for å gjøre det lettere å samle inn panteflasker innendørs.

Barre har også tidligere funnet opp produkter som bidrar til mer resirkulering. I 2015 plasserte han fire "panteringer" på Grünerløkka, slik at man kan sette flaskene der i stedet for å kaste dem rett i søpla.