Skal ikke granske byrådet i Oslo etter søppelkaos

Opposisjonens forslag om å granske byrådet i Oslo etter søppelkaoset i byen ble nedstemt i kontrollutvalgets møte tirsdag kveld.

Byrådspartiene ønsket heller å prioritere en undersøkelse om arbeidslivskriminalitet.

– Byrådspartiene mente at rådets eget kontrollorgan – Internrevisjonen – måtte få arbeidsro og at vi skulle komme tilbake til saken tidligst i april, sier Kontrollutvalgets leder i bystyret, Ola Kvisgaard (H), til NTB etter at utvalgets møte var avsluttet.

– Vi ble dessverre nedstemt. De ønsker ikke å bli sett i kortene før tidligst i april, kanskje ikke da heller, sier Kvisgaard til NTB.

Rødt stemte imot en ekstern gransking i regi av Kontrollutvalget. De vil avvente resultatet av den interne granskningen som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har bestilt.

Johansen har hyret inn konsulentselskapet Deloitte for å kartlegge prosessen rundt anskaffelsen av ny leverandør av renovasjonstjenestene i Oslo kommune.

Dagsavisen erfarte tidligere på kvelden at kontrollutvalget i bystyret ville enes om en gransking. Forslaget om ekstern granskning kom fra en samlet borgerlig opposisjon, Høyre, Venstre, Frp og KrF, melder Aftenposten.

Det var det forrige byrådet i Oslo som inngikk kontrakten med renovasjonsselskapet Veireno.

– Vi er glade for at det trolig blir en gransking, sier Aina Stenersen (Frp). Foto: Fouad Acharki / NRK

Leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, mener likevel det er riktig å iverksette en gransking.

– Søppelskandalen er en alvorlig sak og det er bra kontrollutvalget tar dette på alvor. Så avventer vi granskingen, sier hun til Dagsavisen.

SØPPELKAOS: Slik har det sett ut ved mange søppelkasser i Oslo den siste tiden. Årsaken er at Veireno ikke har fått unna byens søppel. Foto: Bård Nafstad / NRK

Heftig uke

Det har stormet rundt Berg den siste tiden. I forrige uke ble det innført dieselforbud i Oslo, noe som fikk Frp-politiker Kristin Brataas til å kalle byråden for både blant annet vitenamsermegge i et Facebook-innlegg.

I dag, tirsdag, gjestet hun Politisk kvarter og fortalte om hva som har vært verst med all hetsen den siste tiden.

Kommentator i Bergens Tidende Mathias Fischer mener også mediedekningen av Oslos miljøbyråd har vært skammelig.

Lan Marie Nguyen Berg i Politisk kvarter Du trenger javascript for å se video.

Omstridt søppelfirma

Selskapet Veireno overtok avfallshåndteringen i Oslo 1. oktober i fjor, og siden da har kommunen mottatt over 30.000 klager fra byens innbyggere. Mange steder har søpla hopet seg opp.

Tirsdag fikk Veireno en bot på 12.000 kroner, etter at en søppelbil kjørte rundt i Oslo med tre tonn for mye avfall ombord.

I forrige uke truet Rødts Bjørnar Moxnes med mistillitsforslag mot byrådet dersom kontrakten med Veireno ikke blir hevet.

Samtidig ble det kjent at direktøren for Renovasjonsetaten gikk av etter press fra byrådet.

Arbeidstilsynet har også avdekket at flere ansatte i renovasjonsfirmaet Veireno jobbet over 80 timer i uka.

Les også: Søppelproblemer gir rottefest i Oslo