Skal ha voldtatt på danskebåten

En 37 år gammel mann er tiltalt for å ha voldtatt to kvinner om bord på fergen

Stena Saga mellom Oslo og Frederikshavn. Ifølge tiltalen skal mannen ha utnyttet at en av kvinnene ikke var i stand til å motsette seg handlingene fordi hun er utviklingshemmet.