Skal forske på fiskeørn

Fiskeørn fra Akershus og Buskerud skal forskes på. Norsk Ornitologisk Forening har lenge hatt et prosjekt hvor fiskeørn får satellittsendere, for å studere trekkadferd og matinnsamling i hekkeperioden. Samtidig undersøkes egg og fjær for kvikksølv.