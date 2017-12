Sjefen for Boligbygg trekker seg

Det framgår av en pressemelding fra det kommunale selskapet.

Boligbygg har havnet i hardt vær etter at det tidligere i høst ble avslørt tvilsomme kjøp av 51 leiligheter for 222 millioner kroner fra konkursgjengangere. Ifølge Dagens Næringsliv var det mangelfull dokumentasjon ved flere av kjøpene. To personer er nå siktet for korrupsjon.

Styreleder Stig Bech sier i pressemeldingen at styret har hatt et godt samarbeid med Carlsen «gjennom en vanskelig tid», og at det har vært en god dialog rundt hans avgang.

– De siste månedene i Boligbygg har vært svært krevende for meg og organisasjonen for øvrig. Det er viktig at tilliten til selskapet gjenopprettes raskest mulig slik at foretaket kan konsentrere seg om kommende oppgaver. Jeg mener jeg kan bidra til dette ved å stille min plass til rådighet for en ny leder som kan ta ansvaret videre, sier Carlsen.

Øyvind Christoffersen vil fungere som daglig leder i Boligbygg inntil ny leder er på plass. Christoffersen har blant annet bakgrunn som direktør i Statsbygg og styreleder i det kommunale foretaket Omsorgsbygg.