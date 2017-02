Sinsen: To skadet – én pågrepet

To personer er sendt til sykehus, til traumemottaket, etter et masseslagsmål på Sinsen for kort tid siden. Så langt er én person pågrepet, men situasjonen er fortsatt noe uoversiktlig. Det skal ha blitt brukt gjenstander under slagsmålet, blant annet et belte.