Siktet for forsøk på overfallsvoldtekt

Ett av forsøkene på overfallsvoldtekt skjedde på åpen gate på vestkanten av Oslo i februar.

En kvinne i 20-årene anmeldte forsøket på voldtekt kort tid etterpå, skriver Nettavisen.

– Det har vært elementer av vold mot kvinnen, og mannen har hatt til hensikt å ha sex med henne, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt.

Etterlyst siden hendelsen

37-åringen har vært etterlyst siden anmeldelsen, og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Mannen ble pågrepet uten dramatikk. Den siktede mannen er norsk statsborger og har etter det Nettavisen kjenner til flere dommer på seg for volds- og sedelighetsforbrytelser.

Oslo politidistrikt opplyser at mannen er siktet for flere forsøk på voldtekt. Politiet vil holde et pressemøte mandag klokken 16.