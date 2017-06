Siktet for filming med spionkamera på lærerdoen

– Personalet er sterkt preget, men de har blitt tatt hånd om av et eget oppfølgingsteam og er godt ivaretatt, sier John Myrlund, rektor ved Tåsen skole.

Det var i januar at en lærer oppdaget kameraet på et av skolens personaltoaletter, da vedkommende selv var på do. Det var gjemt i en pappeske med doruller på et handikaptoalett.

– Det er ingen barn som er involvert i saken. Dette har kun rammet de ansatte, sier rektor Myrlund til NRK.

«Seksuelt krenkende adferd»

SMS: Denne meldingen ble sendt ut til alle foresatte ved Tåsen skole i går kveld. Foto: Skjermdump

Saken ble så anmeldt og etterforsket av politiet.

Den ansatte, som ikke lenger jobber ved barneskolen, er nå siktet for seksuelt krenkende adferd.

– Saken er fortsatt under etterforskning, men politiet er av den oppfatning at den er godt opplyst. Personen risikerer inntil ett års fengsel, men det er det for tidlig å si noe mer om, sier Thomas Stange, etterforskningsleder ved Majorstuen politistasjon.

Ifølge politiet har filmingen foregått over noe tid.

Har gjennomsøkt hele skolen

Etter at spionkameraet ble funnet har skolen blitt gjennomsøkt, for å se om det kan skjule seg noen flere kameraer noe sted.

– Jeg er helt trygg på at alle kan senke skuldrene nå. Ingen trenger å bekymre seg for flere kameraer ved skolen, sier Tåsen-rektor, John Myrlund.

Det er ca. 100 ansatte ved skolen, og totalt 773 elever fordelt fra 1.–7. klasse. Skolen ligger på Tåsen, i bydel Nordre Aker på Oslos vestkant.

Skoleledelsen har ikke fortalt barna om hendelsen.

– Vi har ikke involvert elevene, for dette handler ikke om dem. Hvis det blir spørsmål, så har vi en plan for hvordan vi skal snakke med barna om dette, sier rektor.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra siktede eller personens advokat.