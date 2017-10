Siktet etter påkjørsel på Torshov

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble påkjørt i Oslo lørdag, fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen fikk alvorlige skader, men de betegnes ikke som livstruende. Ifølge politiet var det et partnerforhold mellom de to.