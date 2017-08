Siktet etter Feiring-drap erkjenner straffskyld 

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB.

– Jeg kommer akkurat ut fra avhør. Han har erkjent straffskyld, sier forsvareren ved 17.30-tiden mandag.

– Han er selvfølgelig sterkt preget av det han har vært med på, det er det ingen tvil om, legger Svensson til.

Han beskriver saken som en familietragedie.

Ifølge Svensson blir mannen varetektsfengslet tirsdag, trolig i fire uker.

– Han har samtykket i varetektsfengsling.

Mannens kone, også hun i 60-årene, ble funnet død i parets bolig mandag morgen. Siktede ble pågrepet like før klokken 11.30.

Ikke kjent for politiet fra før

Store politistyrker rykket ut til Feiring i Eidsvoll tidlig mandag morgen etter at de fikk melding fra en privatperson om at en død kvinne var funnet i en bolig like før klokken seks. Det pågikk i lang tid en væpnet politiaksjon i et område rundt et hus i nærheten av Feiring kirke.

Ektemannen var ukjent i registrene til politiet. Mannen gjemte seg for politiet i fem timer før han ble pågrepet like før klokken 11.30 i et skogholt like ved huset som var avsperret.

– De to involverte var ektefeller, forteller politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt.

Politiadvokaten vil ikke å kommentere om mannen hadde forskanset seg, eller om han var bevæpnet. Hvordan kvinnen har blitt drept vil hun heller ikke si noe om.

– Nå er det naturlig å avhøre personer i nær omgangskrets, og gjerningspersonen når det er mulig. Ellers fortsetter taktisk etterforskning på åsted og andre steder, sier Guro Holm Hansen.

Ifølge innsatslederen Ivar Myrbø var det opptil 14 polititjenestemenn som lette etter gjerningsmannen.