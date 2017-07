Siktet 24-åring er tidligere dømt

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden på Blå, er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile, ifølge VG. I 2013 ble han dømt for en knivstikking utenfor Blitz.