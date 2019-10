Siktede i ambulansekapringssaken avhøres i dag

– I dag blir det stort fokus på å få gjennomført avhør av de to siktede, sier politiinspektør Grete Lien Metlid

Det var ikke mulig å gjennomføre avhør av de to siktede tirsdag, men Metlid sier at de planlegger avhør av begge to onsdag formiddag. Også andre personer som har tilknytning til de siktede skal avhøres.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslopolitiet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han kapret en ambulanse og kjørte mot flere personer i Oslo. Forsvareren til mannen avviser at han er tilknyttet høyreekstreme miljøer. En kvinne (25) er også pågrepet i saken. Hun er siktet for befatning med våpen og nekter straffskyld.

– Vi begynner å få en god oversikt over saken.

Politiet er sparsomme med hva slags teorier de jobber med. Det er ennå ikke kjent hva som er motivet for kapringen.

– Vi holder foreløpig tilbake på hva som skjedde og hva som er bakenforliggende.

Tatt med våpen og narkotika

32-åringen ble pågrepet etter en vill ferd gjennom Oslo etter at han kapret ambulansen på Rosenhoff og kjørte på flere personer på Sandaker. I ambulansen fant politiet både en hagle og en maskinpistol. Det ble også funnet store mengder narkotika.

Mannen, som bor i Oslo-området, er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for trusler, bruk av våpen, narkotika, skadeverk og tyveri.

Kvinnen som er siktet i saken ble pågrepet uten dramatikk på Sandaker senter.

Politiet etterforsket til langt på natt

– Vi har hatt flere undersøkelser og aksjoner gjennom kvelden og natten uten at jeg kan gå inn på hva det har ført til og hva som er beslaglagt, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

To tvillinger på syv måneder ble påkjørt mens de lå i vognen sin. Metlid sier at tilbakemeldingen fra sykehuset er at det går bra med tvillingene.

Gjorde det de måtte for å stoppe ambulansen

Da ambulansen ble kapret på Sinsen i Oslo tirsdag var det samtidig var det landsmøte i Ambulanseforbundet. Leder i Ambulanseforbundet Ola Ytre sier den dramatiske hendelsen preget møtet.

– Man blir overrasket når sånt skjer. Ambulansepersonell har stort sett vært fredet i alle miljø.

Det var ambulansepersonell som hjalp til med å spore opp den stjålne ambulansen.

– Jeg har ikke noen spesielle opplysninger om dette. Men når du kommer opp i en slik situasjon, gjør du det du må for å få stoppet en slik situasjon, sier Ytre.