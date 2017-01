Sikret videobevis etter voldtekt

Politiet har beslaglagt to mobiltelefoner, i saken der to gutter på 17 og 19 år er siktet for å ha voldtatt en yngre medelev i skoletiden, skriver Budstikka. Deler av den anmeldte voldtekten skal ha blitt filmet. Begge guttene nekter straffskyld.